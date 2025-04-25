Двум топ-менеджерам «Макфы» продлили сроки в СИЗО на три месяца

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил сроки содержания под стражей начальнику службы закупа зерна АО «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам и снабжению компании Владлену Паршину, которых обвиняют в покушении на получение взятки. По ходатайству следователей они останутся в СИЗО до 27 июля. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Адвокаты Ивана Тофана просили суд отпустить его под домашний арест. Защитники Владлена Паршина также просили изменить меру пресечения на более мягкую, не конкретизировав, какую именно. Суд их доводы отклонил.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Ивана Тофана и Владлена Паршина задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области в конце февраля этого года. Их обвиняют в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, начальник службы закупа зерна и директор по закупкам «Макфы» с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025-го планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. Взамен они обещали беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы, считает следствие.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали подозреваемых с поличным, когда им через менеджера «Макфы» была передана первая часть взятки в размере более 1 млн руб.