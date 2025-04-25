Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как российские вендоры адаптировались к уходу западного ПО и разрабатывают собственные продукты, соответствующие запросам клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Зрелость и стабильность продуктов, готовность к масштабным внедрениям — так можно описать текущее состояние отечественного IT-рынка. Сразу после ухода западных компаний фокус был направлен на быструю разработку аналогов и закрытие критических потребностей. Во всех сценариях активную деятельность российских IT-вендоров косвенно подтвердили специалисты «Руссофта». По их данным, за последние три года продажи росли более чем на 30% в год. Порядка 76% крупных и средних компаний в России ведут собственную разработку ПО.

Отечественный рынок достиг зрелости, повысил степень конкуренции. Это неизбежно стимулирует разработчиков создавать решения бескомпромиссно высокого качества. А бизнес получает реальные прикладные результаты по своим запросам. Одним из примеров подобной реализации можно назвать развитие CRM-платформы «Модус» для управления отношениями с клиентами, разработанной специалистами вендора НОТА (IT-холдинг Т1). Это решение изначально создавали, учитывая опыт команды и самые разнообразные потребности крупнейших заказчиков в автоматизации бизнес-процессов, рассказал “Ъ FM” управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора IT-холдинга Т1 Кирилл Булгаков:

«Удалось заложить модульность архитектуры, гибкость интеграций, самый современный технологический стек. В итоге получили платформу, которая быстро адаптируется под задачи конкретного заказчика со сложившейся культурой управления, выдвигающего довольно глубокий и масштабный набор требований к кастомизации системы. Это тот случай, когда вендор должен продемонстрировать, что платформа настраивается под специфические требования, делается это быстро и "малой кровью", в данном случае с использованием средств low-code».