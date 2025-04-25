Юрий Слюсарь: в регионе упраздняются родильные дома с низкой интенсивностью

Вопреки распространенному мнению, родильные дома в сельской местности Ростовской области не ликвидируются, а подвергаются оптимизации путем объединения, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в ходе отчета о деятельности правительства перед областным заксобранием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По его словам, жители Ростовской области неоднократно жаловались на закрытие или планы закрытия родильного дома или акушерского отделения. Например, рожениц из Гукова отправляют в Каменск-Шахтинский, из Матвеево-Курганского района — в Таганрог и Ростов. В Зерноградском районе в женской консультации нет врачей.

«Связано это не столько с экономикой, сколько с деградацией медперсонала. Меньше 50-ти родов в год для учреждения фактически дисквалифицирует и врачей, и персонал. И не обеспечивает должного качества при оказании услуг. Поэтому по таким роддомам принимают решение о переводе врачей в те роддома, которые находятся поближе. Там врачи продолжают свою деятельность»,— пояснил Слюсарь.

Согласно его заявлению, запланированные роды принимают в роддомах первого (малые отделения) и второго уровней (городские роддома). При осложнениях рожениц направляют в Ростов, что соответствует третьему уровню оказания помощи. Для неотложных случаев в каждой Центральной районной больнице предусмотрены экстренные родильные залы.

«Я пока не приехал в Ростовскую область в новом качестве, не знал, что существует три уровня оказания услуг роженицам. У министра здравоохранения я уточнил в каком уровне мы родились. Мы с ним родились во втором»,— рассказал врио губернатора.

Кроме того, Юрий Слюсарь отметил, что родильных домов с низким уровнем интенсивности в ростовской области практически не осталось. Из-за невысокой нагрузки, скорее всего закроется и Боковский роддом.

Валентина Любашенко