Сад-трансформер на Исаакиевской площади откроют ко Дню города в конце мая

В конце мая, ко Дню города, в центре Петербурга вновь откроется для посещения сад-трансформер на Исаакиевской площади у Мариинского дворца. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

По словам чиновника, на Исаакиевской площади в этом году планируется разместить туи, липу мелколистную, а также декоративные кустарники и цветы. В свою очередь, на Якорной площади в Кронштадте появятся хвойные растения, в том числе сосны, можжевельник, декоративные кустарники, гортензия, роза парковая и злаки, а на Московской площади — липу мелколистную, боярышник и ампельные однолетники. В конце сезона растения, которые находились в садах-трансформерах, пересадят на зимний период в сады и парки Петербурга.

Отметим, что сад-трансформер на Московской площади будет разбит в Петербурге впервые.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два тендера на общую сумму в 60 млн рублей на создание сада-трансформера на Московской площади выиграла компания ПСФ «Корт». Конкурс объявляла администрация Московского района Петербурга.

Андрей Цедрик