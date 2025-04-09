Садом-трансформером на Московской площади займется компания ПСФ «Корт»

Компания ПСФ «Корт» выиграла два тендера на общую сумму в 60 млн рублей на создание сада-трансформера на Московской площади. Конкурс объявляла администрация Московского района Петербурга. Речь идет об установке малых архитектурных форм за 31,9 млн рублей и озеленении территории за 28,3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектируемый сад-трансформер на Московской площади

Фото: Проектная документация на сад-трансформер Проектируемый сад-трансформер на Московской площади

Фото: Проектная документация на сад-трансформер

Отметим, что ПСФ «Корт» была единственным участником конкурса. Компания должна завершить работы до 10 июня 2025 года. К этому времени нужно уложить на площади насыпь и геопластику, высадить в кашпо 12 видов кустарников, 19 видов цветов и злаковые травы.

Вокруг необходимо установить 72 кашпо с мелколистными липами. Рядом должны появиться модульные скамьи и светильники, выполненные в растительном дизайне. Проект аналогичен тому, что планировали сделать прошлым летом. Тогда торги пришлось отменить в связи с ремонтом памятника Владимиру Ленину.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что помимо сада-трансформера на Московской площади аналогичные объекты появятся перед Мариинским дворцом, на Университетской набережной, а также на Якорной площади в Кронштадте.

Андрей Маркелов