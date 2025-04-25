Минприроды готовит программу разведки критического сырья в новых регионах РФ

В 2025 году стартовал второй этап федерального проекта «Геология: возрождение легенды», рассказал глава Минприроды Александр Козлов. При его реализации планируется сделать акцент на работу в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведомство также разрабатывает программу геологоразведки критически важных минералов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках второго этапа проекта геологи разведают 70 объектов. «В частности, запасы таких полезных ископаемых, как вольфрам, графит, литий, марганец, молибден, титан, уран»,— уточнил господин Козлов на заседании коллегии Роснедр (цитата по ТАСС).

По его словам, экономический эффект от геологоразведки составит более 1 трлн руб. налоговых поступлений. Помимо этого, планируется организовать почти 30 тыс. новых рабочих мест.

Подробнее о добыче критического сырья в России читайте в материале «Ъ».