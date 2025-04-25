Минфин Башкирии намерен увеличить дефицит бюджета в два раза до 9,7 млрд рублей

Министерство финансов Башкирии планирует внести изменения в закон о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В документе, опубликованном сегодня на сайте ведомства, говорится, что доходы бюджета должны увеличиться на 89,7 млн руб. до 337,6 млрд руб. Расходы вырастут на 5,8 млрд руб. — до 347,4 млрд руб.

Тем самым в 2,4 раза вырастет дефицит регионального бюджета, превысив 9,7 млрд руб. Верхний предел внутреннего госдолга увеличится на 200 млн руб. и достигнет 75,9 млрд руб.

Также вырастут расходы на выполнение публичных нормативных обязательств (пенсий, выплат военнослужащим и их семьям, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшим из-за этой аварии и другим лицам) — с 12,8 млрд до 30,3 млрд руб.

Рост доходов минфин объясняет в частности увеличением безвозмездных поступлений с Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры на 1 млн руб. Расходы вырастут в том числе из-за увеличения затрат на меры соцподдержки участникам СВО и членам их семей на 3,7 млрд руб.

Изменения в закон о бюджете рассмотрят депутаты Курултая.

Идэль Гумеров