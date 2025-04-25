В Башкирии после драки умер 15-летний подросток

В Калтасинском районе умер 15-летний подросток, который 5 апреля был госпитализирован в местную ЦРБ. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В преступлении обвиняется 17-летний житель райцентра.

Подростка без сознания обнаружили прохожие на улице в селе Калтасы и вызвали скорую помощь. «По версии следствия, в ночь на 5 апреля находящийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему несколько ударов руками по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму. Спустя 10 дней подросток скончался в больнице, не приходя в сознание»,— говорится в пресс-релизе.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, однако суд оставил его под домашним арестом.

Наталья Балыкова