В Сочи задержали гражданина Румынии по делу о шпионаже

ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии по подозрению в сборе данных для украинских спецслужб. Мужчина 2002 года рождения передавал Украине сведения о местах дислокации российских объектов противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам подозреваемого, он поддерживал связь со старшим офицером украинской разведки. «Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел его на карте и отправил ему эту информацию»,— сказал задержанный во время допроса. По версии следствия, он передал эти данные летом 2024 года.

Взамен украинская сторона пообещала мужчине помочь выехать из России. После этого он планировал вступить в Вооруженные силы Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).