Канатная дорога в Кисловодском парке приостановила работу

Канатная дорога национального парка «Кисловодский» приостановила работу на неопределенный срок. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация курортного парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Канатная дорога приостановила работу по техническим причинам»,— говорится в сообщении. Информацию о возобновлении функционирования администрация парка обещает предоставить отдельно.

Национальный парк "Кисловодский" является особо охраняемой территорией и начинается в центре города-курорта. Он раскинулся на площади 966 га и считается самым большим в Европе. Подвесная дорога, соединяющая Средний и Горный участки парка, функционирует с 1973 года. Протяженность составляет 1743 м.

Николай Аксенов