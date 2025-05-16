Сегодня исполняется 53 года совладельцу корпорации «Технониколь», основателю Глобального университета Рыбакова Игорю Рыбакову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Рыбаков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Рыбаков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов:

— Уважаемый Игорь Владимирович! С днем рождения! Вы — человек, который не просто предан alma mater, а вкладывает силы, время и средства в ее будущее. Благодаря вашей энергии и неравнодушию в МФТИ создаются новые возможности для студентов и исследователей, развивается инфраструктура для будущих инноваций, идей и разработок. Все это — не ради доходов и отчетов, а ради людей, ради будущих поколений. Пусть сил хватает на все благие начинания, а рядом всегда будут те, кто поддержит даже самые амбициозные планы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»