Власти Приморья предлагают анонимно доносить на диссидентов

Жителям Приморского края можно сообщать любую информацию антитеррористической направленности в анонимный чат-бот. Все обращения будут проверены и по ним примут решение, обещает пресс-служба правительства региона.

Власти Приморья уточняют, что анонимно можно сообщать не только «о местах работы, пребывания и досуга незаконных мигрантов», но и «об опасных диссидентах, госизменниках и о тех, чья деятельность направлена против безопасности России». Также предлагается сообщать о местах, где наблюдался пролет дронов и «о тех, кто незаконно хранит у себя дома оружие».

В пресс-релизе говорится, что за апрель текущего года в чат-бот антитеррористической комиссии Приморья поступило более 500 обращений. На их основании семь человек привлечены к административной и два к уголовной ответственности. В пресс-службе правительства не стали пояснять «Ъ», что подразумевается под понятием «диссиденты» и о каких уголовных делах идет речь.

Согласно материалам на сайте правительства Приморья, антитеррористическую комиссию возглавляет губернатор региона, в ее состав входят руководители краевых управлений силовых структур.

Алексей Чернышев, Владивосток