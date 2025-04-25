В Госдуме предложили повысить порог долга для запрета выезда за границу

Депутаты Госдумы от разных фракций разработали законопроект, увеличивающий минимальную сумму долга для введения запрета на выезд за границу с 30 до 90 тыс. руб. С документом ознакомились «РИА Новости». Документ не затрагивает долги по алиментам, возмещению вреда здоровью, ущерба от потери кормильца, имущественного или морального вреда.

В пояснительной записке авторы отмечают, что в условиях роста штрафов, тарифов ЖКХ и снижения рубля суммы в 30 и 10 тыс. руб., установленные в 2017 году, перестали быть актуальными. Проект направлен в правительство для получения заключения, после чего будет внесен в Госдуму, сообщил один из авторов, депутат от ЛДПР, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.