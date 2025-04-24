Вексели не вышли из дела

Учредитель банкротящегося тепличного комбината «Белореченский» Аркадий Муравьев требует признать недействительным продажу векселей предприятия на 0,5 млрд руб. Конкурсный управляющий выступает против этого шага. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отклонил заявление учредителя, но апелляция отменила это решение. Юристы говорят, что действия Аркадия Муравьева направлена на уменьшение реестра требований кредиторов в собственном деле о банкротстве, однако вызывают вопросы то, что он действует самостоятельно, в обход финансового управляющего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) отменил решение кубанского арбитража, отказавшегося в ходе процедуры банкротства ООО «Тепличный комбинат “Белореченский”» рассматривать заявление учредителя и экс-директора Аркадия Муравьева об обязании арбитражного управляющего добиться признания недействительным продажи предприятием векселей на 471 млн руб. Сделка по выпуску была совершена с ООО «ПКФ “Агротип”». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Господин Муравьев обратился в АСКК в декабре минувшего года. Он попросил исключить требования ООО «ПКФ “Агротип”» из реестра, указав, что сам сейчас находится в процедуре банкротства и удовлетворение требований кредиторов по его долгам напрямую зависит от итогов процедуры комбината. Кубанский суд вернул заявление, посчитав, что его следует рассматривать не в рамках банкротства комбината, а в отдельном споре.

15ААС поддержал Аркадия Муравьева, указав на то, что он фактически требует дать оценку бездействию арбитражного управляющего. Апелляция отметила, что заявление учредителя должно быть рассмотрено по существу в рамках дела о банкротстве, поскольку затрагивает его интересы по формированию конкурсной массы и распределению ответственности по обязательствам должника.

В июле 2024 года «Ъ-Кубань» писал, что кредиторы ТК «Белореченское» и Аркадий Муравьев добились возврата в конкурсную массу объектов предприятия, проданных в ходе банкротных торгов компании «Овощи Краснодарского края», по цене ниже рыночной. Они заявили, что реальная стоимость имущественного комплекса тепличного комбината как минимум в 2,5 раза превышает ту, за которую он был реализован. В 2014 году Сбербанк оценил имущество сельхозпредприятия в 1,4 млрд руб. без учета строительства третьей очереди теплиц.

Спор дошел до Верховного суда России, который отметил недобросовестность победителей аукционов, отказавшихся от сделок, которые по сути заблокировали рассмотрение заявок иных реальных участников, и отменил результаты торгов. Вопрос о применении последствий недействительной сделки он передал на рассмотрение АСКК. Кубанский арбитраж постановил обязать «Овощи Краснодарского края» возвратить в конкурсную массу приобретенное на торгах имущество ТК «Белореченский». Залогового кредитора ООО «Грос Ритейл» арбитраж также обязал вернуть в конкурсную массу деньги, полученные при распределении средств, вырученных от реализации имущества банкрота.

Также «Ъ-Кубань» писал о претензиях к господину Муравьеву. АС КК в 2021 году признал недействительными допсоглашение к трудовому договору и произведенные в связи с ним выплаты и начисления ему зарплаты (всего на сумму порядка 4,9 млн руб.) В итоге с бывшего гендиректора комбинат взыскал эти деньги.

«Заявление Аркадия Муравьева, безусловно, подано в целях уменьшения реестра требований кредиторов в собственном деле о банкротстве, поскольку он является поручителем ООО ТК “Белореченский”. И чем меньше реестр требований комбината, тем меньше обязательств перед кредиторами у него самого»,— поясняет председатель Совета Союза АУ НЦРБ Валерия Герасименко.

Она отмечает, что вызывают вопросы самостоятельные процессуальные действия господина Муравьева в условиях введения в отношении него процедуры реализации имущества. С момента признания его банкротом его имущественные права, в том числе, связанные с участием в хозяйственных обществах, осуществляет финансовый управляющий. «Но, в целом, до рассмотрения заявления об обязании управляющего оспорить сделку по векселям, выводы о злоупотреблении правом кем-либо из участников делать преждевременно»,— добавляет эксперт .

Михаил Волкодав