Осужденный за взятки бывший замначальника колонии погиб на СВО

Экс-заместитель начальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев, осужденный за взятки, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на данные, озвученные в ходе заседания суда по иску господина Шварева к ГУФСИН. По данным источников Ura.ru, его тело отправлено в Прикамье для захоронения.

Бывший замначальника колонии дважды участвовал в боевых действиях на Украине — сначала в составе внутренних войск МВД ДНР, затем в Вооруженных силах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Бывший замначальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев был задержан в апреле 2024 года на территории Донецкой Народной Республики, где участвовал в боевых действиях в составе полка местных внутренних войск. 19 декабря 2024 года Чусовской суд признал господина Шварева виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении полномочий. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, что Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за общее покровительство. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сам господин Шварев в ходе предварительного следствия и суда вину категорически отрицал. Еще находясь в СИЗО, Андрей Шварев заявлял о намерении заключить контракт с Министерством обороны РФ. Второй раз он отправился на СВО в марте этого года.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в зоне СВО без вести пропал осужденный за превышение должностных полномочий экс-глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев. По данным сразу нескольких источников (в том числе и близких к господину Афанасьеву), это произошло 5 или 6 января 2025 года. Собеседники предполагают, что господина Афанасьева уже может не быть в живых. В то же время никто из собеседников официальных документов о его статусе не видел.