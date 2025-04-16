В Краснодаре к 80-летию Победы проведут более 200 праздничных мероприятий

В Краснодаре в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведут более 200 праздничных мероприятий. Об этом заявил глава города Евгений Наумов в эфире радиостанции «Маяк. Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Смирнов Фото: Евгений Смирнов

По словам мэра, все события организуют в локальном формате с усиленными мерами безопасности. Памятники и мемориалы будут находиться под круглосуточной охраной, а правоохранительные органы переведут на усиленный режим работы.

Кроме того, в преддверии праздника в городе запустили общественный транспорт с символикой Родины-матери, а на фасадах домов фронтовиков размещают именные таблички. Также Краснодар готовится принять III Всероссийский форум Поста №1 — проект вошел в финал патриотической премии «Служение».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае к 80-летию Победы проведут более 4 тыс. праздничных мероприятий. Среди наиболее крупных — международная акция «Сад Памяти», всероссийская акция по сохранению исторической памяти «Верни Герою имя», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Равнение на Героев», «Бессмертный полк» и другие.

Анна Гречко