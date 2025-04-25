Защитная реакция

Победа в Великой Отечественной войне является «основой нашей российской идентичности», но «объективную истину» о тогдашних событиях необходимо защищать и восстанавливать, ведь нападки на историческую память усилились. К такому выводу пришли 24 апреля участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздник 9 Мая объединяет всех россиян, но и поползновения врагов, пытающихся поставить под сомнение нашу Победу, нельзя не учитывать, предупреждают эксперты

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Праздник 9 Мая объединяет всех россиян, но и поползновения врагов, пытающихся поставить под сомнение нашу Победу, нельзя не учитывать, предупреждают эксперты

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным опросов ВЦИОМа разных лет, представленным на круглом столе, 67% респондентов уверены, что 1945 год принес России «самую большую победу на протяжении всей ее истории», и поэтому считают 9 мая «самым важным праздником». Еще 25% думают, что с учетом гибели десятков миллионов сограждан этот день следует считать не праздником, а «днем скорби». 89% опрошенных обсуждают со своими близкими события времен Великой Отечественной, а 98% полагают, что сегодня важно сохранять память о ней (среди россиян в возрасте 25–34 лет с этим согласны 95%). В числе главных событий войны респонденты чаще всего называют Сталинградскую битву (33%), блокаду Ленинграда (28%), Курскую битву (24%), битву за Москву и сам День Победы 9 мая (по 16%), а также взятие Берлина (13%).

Несмотря на столь оптимистичные цифры, участники круглого стола пришли к выводу, что память о войне необходимо защищать, поскольку недоброжелатели пытаются компрометировать и исторические события, и их участников.

В качестве примера депутат заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Малькевич рассказал о появлении «фейков», в которых утверждается, что СССР не смог бы победить в войне без ленд-лиза, а также распространяются сведения, дискредитирующие, например, героев-панфиловцев, Александра Матросова и советский военно-промышленный комплекс.

Политолог Владимир Шаповалов, продолжая эту мысль, выразил убеждение, что источником подобных искажений являются западные страны, которые занимаются «откровенной фальсификацией истории». Именно они, по его мнению, транслируют мысль о том, что СССР развязал Вторую мировую войну вместе с Германией, заключив с ней договор в августе 1939 года (имеется в виду пакт Молотова—Риббентропа). Впрочем, искажениями в этой области бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции занимались и раньше — «из ревности» к роли страны-победительницы, добавил господин Шаповалов.

Говоря об инструментах защиты «правильной истории», глава Центрального исполкома «Единой России» и координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин привел в пример акцию «Диктант Победы».

В этом году, по данным единоросса, его напишут более 3 млн человек из 94 стран, из чего господин Сидякин сделал вывод, что это мероприятие является «центральным событием по выявлению исторических знаний». «Других я не знаю»,— признался партиец.

Еще одним способом «защиты истины» должен стать «единый учебник истории», заявил член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин. По его оценке, среди стран СНГ Великая Отечественная война уже закрепилась как «точка сборки» взглядов на советскую историю, но к консенсусу пока не пришли страны Балтии, Грузия и Молдавия. Хотя даже в Грузии «начинают разделять советский, российский нарратив», добавил господин Драбкин. Чего, конечно, не скажешь об Украине, которая, по выражению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, единоросса Олега Матвейчева, выпала из «общей истории» сильнее всех других стран постсоветского пространства. Ведь то, что в нулевые годы считалось радикализмом местных националистов, сегодня «стало нормой», а Степан Бандера — героическим символом, пояснил депутат. И именно поэтому, сошлись во мнении все участники обсуждения, россиянам нужно почаще напоминать, что «СВО является продолжением Великой Отечественной».

Божена Иванова