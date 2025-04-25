Из свежей почты

Лера Вахрамеева, 15 лет, последствия черепно-мозговой травмы, требуется лечение. 215 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 36 тыс. руб.

В год и четыре месяца Лера выпала из окна и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Дочка перестала двигаться и говорить. Когда врачи стабилизировали состояние, мы начали реабилитацию, несколько курсов лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ) помог оплатить Русфонд. Лера всему учились заново: говорить, сидеть, стоять. Сейчас дочь учится по специальной программе, любит читать. Но пишет медленно, мелкая моторика нарушена. По дому Лера ходит уверенно, а на улице часто теряет равновесие. Дочку ждут на продолжение лечения в ИМТ, помогите с оплатой! Анастасия Вахрамеева, Кемеровская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо увеличить двигательную активность и объем движений, улучшить качество походки и мелкую моторику Леры».

Умар Хайрулаев, полтора года, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 134 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Общество помощи русским детям внесло 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 19 тыс. руб.

Сын родился с гематомой на темени, на лбу была выпуклость. Нейрохирург выявил деформацию черепа. Искривленные кости головы не давали мозгу развиваться, Умар мог ослепнуть. Сыну провели реконструкцию черепа по госквоте, пластины для нее оплатил Русфонд. Лоб выпрямился. По физическому развитию Умар догнал сверстников, но есть речевая задержка. На последнем приеме врач назначил лечение шлемами для исправления деформации затылка, но их не предоставляют за счет госбюджета. Нужна ваша помощь! Айна Яшубова, Дагестан

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Умару требуется коррекция формы черепа краниальными шлемами-ортезами, которые изготавливают по индивидуальным меркам. Понадобятся два-три шлема, голова примет правильную форму».

Гриша и Миша Щепкины, 2 года, детский церебральный паралич, требуются специальные кресла-коляски. 138 195 руб.

Внимание! Цена кресел-колясок 470 195 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 310 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 22 тыс. руб.

Наши двойняшки появились на свет раньше срока, перенесли кровоизлияние в мозг. В год диагностировали ДЦП, мы сразу начали лечение. Миша научился ползать, сидит, встает и ходит вдоль опоры, понимает речь. Гриша старается догнать брата в развитии, но пока плохо получается. Лечение надо продолжать. Для поездок к докторам и прогулок братьям нужны инвалидные коляски. Врач подобрал подходящую модель, но она дорогая — купить коляски мы не в состоянии. Помогите! Татьяна Щепкина, Курганская область

Педиатр Курганской детской поликлиники Светлана Мальцева: «Мише с Гришей необходимы кресла-коляски YPSI Fumagalli. Они обеспечивают безопасное положение тела, сдерживают развитие костных деформаций, легки в управлении».

Ева Злобина, 2 года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 123 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 34 тыс. руб.

В три месяца врачи поставили Еве диагноз «тугоухость 4-й степени». Через полтора года дочке провели кохлеарную имплантацию на левом ухе, подключили речевой процессор и начали слухоречевую реабилитацию. Но результатов не было, звуки Ева не распознавала. Мы узнали о центре, где успешно работают с такими проблемами, нас согласны принять на лечение. С дочкой будут заниматься специалисты по сенсорной интеграции, психолог-игротерапевт, телесный терапевт, нейропсихолог. Но счет нам не оплатить — мы с мужем инвалиды по слуху, в семье трое детей. Ирина Егорова, Калининградская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Еве требуются занятия для работы над пониманием обращенной речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи».

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