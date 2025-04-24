Константину Ушакову дали время до Олимпиады

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил в качестве главного тренера женской национальной сборной Константина Ушакова, которого ранее рекомендовал назначить на этот пост экспертный совет организации. Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до 2028 года. В недавно завершившемся клубном сезоне Ушаков тренировал подмосковное «Заречье-Одинцово» и завоевал с ним бронзовые медали чемпионата России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Ушаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Константин Ушаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

После того как женскую сборную покинул серб Зоран Терзич, так и не дождавшийся снятия санкций с российского волейбола и разрешения выступать на международных соревнованиях, на пост главного тренера претендовали четыре кандидата. Соперниками Константина Ушакова были наставники «Ленинградки» и саратовского «Протона» Александр Кашин и Юрий Маричев, а также тренер-аналитик Иван Пух. По процедуре сначала их программы заслушал экспертный совет ВФВ, который, как сообщается в официальном пресс-релизе, после длительного совещания рекомендовал кандидатуру Ушакова, а затем президиум федерации утвердил его.

Если судить по опыту и былым заслугам, то Маричев, безусловно, превосходил всех претендентов.

Помимо того что он участвовал с женской сборной в Олимпийских играх и чемпионате мира, с ним связаны ее последние успехи — две победы подряд на европейских форумах 2013 и 2015 годов. Кстати, до 2014-го в штаб Маричева входил и Ушаков, которого назначили главным тренером перед чемпионатом Европы 2017 года, но под его руководством россиянки выбыли из борьбы за медали в четвертьфинале. Собственно, на этом тогда карьера Ушакова в сборной и завершилась. Зато ему удалось проявить себя на клубном уровне. Еще в свой наиболее ранний период работы с краснодарским «Динамо» он дважды становился обладателем Кубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола, а также бронзовым призером чемпионата страны. Московское «Динамо» он привел к чемпионскому титулу, который добавил к бронзе, и еще два раза выигрывал Кубок России. Словом, постепенно Ушаков тоже набрался опыта и трофеев, поэтому, видимо, ВФВ сейчас и сделала выбор в его пользу.

Тем более что и в нынешнем сезоне Ушаков показал, что находится в хорошей тренерской форме.

Это когда-то давно «Заречье» считалось одним из лидеров российского волейбола, а в последнее время оказалось в аутсайдерах, занимая в чемпионате «надцатые» места. И то, что Ушаков, возглавив клуб из Одинцово, сразу завоевал с ним бронзовые награды, наверняка произвело дополнительное впечатление на экспертов и руководство ВФВ. Любопытно, что в серии за третье место «Заречье» Ушакова победило «Ленинградку» Кашина, причем уступая 0:2 по матчам.

Конечно, перед Ушаковым стоит очень сложная задача — поддерживать в тонусе национальную команду, которая по-прежнему отстранена от участия в международных турнирах. Пока в ВФВ осторожно надеются, что к отбору на Олимпиаду 2028 года этот бан, наложенный еще в 2022-м, будет наконец снят. Тогда именно Ушакову предстоит выводить сборную на Игры в Лос-Анджелесе, ведь его контракт рассчитан как раз до 2028 года. При этом уже на ближайшее время у ВФВ есть договоренность о проведении товарищеских встреч в Сербии. Так что в конце мая — начале июня Ушаков сможет оценить свою команду на фоне сильного спарринг-партнера.

Александр Ильин