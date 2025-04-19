Казанские волейболисты показали, какой «Зенит» главнее

Флагман российского волейбола «Зенит-Казань» довел число завоеванных им титулов чемпиона страны до чертовой дюжины. Свое 13-е золото он добыл, проведя почти безупречный сезон, увенчанный разгромом в финальной серии play-off петербургского «Зенита». Казанцы обыграли его «всухую», в трех матчах, в третьем на чужой площадке не отдав хорошо укомплектованному и надеявшемуся на колоссальный опыт своего тренера Владимира Алекно сопернику ни сета.

Это было третье подряд звание чемпиона страны, добытое клубом, за минувшие пару десятилетий, то есть с момента его превращения в безусловного волейбольного гранда, накопившим уже огромную стопку разных трофеев. А добыл он его по итогам первенства, которое даже по особенным казанским меркам тянет на экстраординарное.

На весь регулярный чемпионат, на 28 матчей, у казанцев была одна-единственная осечка, во встрече командой «Факел-Ямал».

В двух стадиях play-off, предшествовавших решающей, разбиты не просто без единого поражения, а без единого отданного сета кемеровский «Кузбасс» и «Динамо» из Ленинградской области. Наконец, в финале тоже «всухую», уже в трех встречах, повержен соперник, который вообще-то казался очень опасным. Из-за отличного подбора игроков, со звездами вроде Жени Гребенникова, Владислава Бабкевича, Ивана Яковлева. Из-за появившегося в петербургском клубе знаменитого тренера Владимира Алекно, который долго работал в клубе казанском и в прошлом десятилетии наслаждался вместе с ним не только отечественной, но и континентальной гегемонией. Из-за набранного его командой тонуса. Казалось, что именно по ходу play-off она вышла на пик. Причем такой пик, что казанцам должно стать страшно.

Но страшно им точно не было. По-настоящему интересным в этой серии оказался лишь второй матч. В нем петербуржцы сопротивлялись и в самом деле отчаянно, уступив на тай-брейке. Но те, кто думал, что эта встреча собьет фаворита с ритма, что в гостях ему будет еще труднее, чем дома, заблуждались.

В стартовом сете третьего матча хозяева старались изо всех сил, чтобы сократить сразу возникшее отставание. И в какой-то момент показалось, что от него вот-вот ничего не останется — пошла же подача, наладился прием. Но это была иллюзия. Казанский пасующий Майка Кристенсон знал, кому доверять в концовке сета. И казанский наставник Алексей Вербов, ученик Алекно, знал, что самая надежная связка не подведет. Это в начале матча Максим Михайлов, выдающийся диагональный, мог позволить себе фальшь. В ключевых розыгрышах он был абсолютно безупречен.

От ощущения, что провал такой перспективной погони был для петербуржцев как удар обухом по голове, некуда было деться.

Наблюдая за второй партией, невозможно было поверить в то, что это финал чемпионата, столкновение двух не слишком-то отличающихся друг от друга по качеству состава противников: преимущество казанцев выглядело слишком явным. Настолько явным, что не сократить ни просьбами к и так шумной публике погромче поддерживать своих, ни видеочелленджами, ни заменами. А вскоре «Зенит-Казань» поставил точку в этом финале, который так много любопытного обещал, но в итоге вылился в очередной триумф не теряющего мощи и блеска волейбольного флагмана.

Алексей Доспехов