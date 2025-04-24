Посол Франции счел небезопасным соглашение о мире на Украине без участия Европы

Новый посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ъ» заявил, что решение по российско-украинскому конфликту, принятое без участия Европы, негативно бы сказалось на безопасности континента, в том числе для России. По его словам, Европа, включая Францию, стремится к участию в переговорах «и не хочет, чтобы что-то решалось над ее головой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Франции в России Николя де Ривьер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол Франции в России Николя де Ривьер

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если решение (по украинскому конфликту.— ''Ъ'') было бы принято без участия европейцев, это было бы плохо для безопасности Европы, это не позволило бы найти устойчивое, прочное решение. Это было бы плохо для украинцев, но также неудовлетворительно и для России, поскольку такое решение не было бы прочным. Поэтому президент Макрон хочет, чтобы Европа участвовала в обсуждениях и переговорах»,— сказал Николя де Ривьер.

В связи с этим, пояснил дипломат, президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже на прошлой неделе представителей США, Украины, Германии и Великобритании. «Так мы показываем готовность участвовать в процессе урегулирования. Нужно, чтобы все, кто может принести какую-то добавленную стоимость, участвовали для того, чтобы найти устойчивое решение»,— подчеркнул французский посол.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».

Лусине Баласян