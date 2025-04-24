Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему рынок технологического сектора перегрет младшими специалистами и как компании конкурируют за опытных сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За последние три года российский рынок труда в IT претерпел заметные изменения под влиянием ускоренной цифровизации, ухода иностранных компаний и масштабных программ импортозамещения. Число сотрудников IT-компаний в России выросло более чем на 50% и достигло 850 тыс. человек, а общее количество специалистов в отрасли оценивается в 2,3 млн. Однако этот рост не решил проблему дефицита. По оценкам Минцифры, нехватка IT-кадров в 2024 году составила 500-700 тыс. человек, а бизнес-сообщество оценивает дефицит до 1 млн специалистов.

Рынок перегрет младшими специалистами, однако их навыки часто не соответствуют запросам работодателей. В результате объем так называемой квалификационной ямы только увеличивается, рассказала “Ъ FM” Кристина Соколова, HR-директор вендора НОТА (входит в IT-холдинг Т1):

«Рынок по-прежнему испытывает нехватку опытных сотрудников уровня middle и в специалистах с исключительной экспертизой. Компании конкурируют друг с другом за такие кадры и предлагают все более высокие заработные платы. Сохраняется значительный спрос на специалистов 1С-решений. Как всегда, в дефиците высокорезультативные руководители и директора программ, которые призваны отвечать за эффективную реализацию проектов. Если говорить о текучести кадров, сейчас все внимание компаний направлено на формирование внутреннего и внешнего HR-бренда, в том числе расширение пакетов бенефитов. При этом мы все-таки чаще наблюдаем, что соискатели отдают предпочтение стабильным и большим компаниям. Стартапы уходят на второй план, потому что это существенные риски для сотрудников».

Конкуренция за опытных сотрудников приводит к росту зарплат. По последним рыночным данным, средний показатель в IT уже превышает 185 тыс. руб., а у senior-специалистов — от 370 тыс. руб. Крупные компании выигрывают в борьбе за кадры, предлагая не только высокие оклады, но и расширенные пакеты компенсаций и льгот. К тому же для удержания персонала работодатели стали активнее развивать внутренние HR-бренды и предлагать сотрудникам четкие карьерные маршруты.