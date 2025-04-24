Мэр Нижнекамска досрочно ушел в отставку

Мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского муниципального района Татарстана Рамиль Муллин досрочно ушел в отставку. Решение было принято в ходе внеочередной сессии Совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского Совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Господину Муллину поступило предложение от раиса Татарстана Рустама Минниханова занять пост помощника главы региона. Об этом Рамиль Муллин сообщил лично во время мероприятия.

Исполняющим обязанности руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района был назначен возглавлявший до сегодняшнего дня Менделеевский район Татарстана Радмир Беляев. Присутствовавший на заседании сессии премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин призвал депутатов поддержать господина Беляева в ходе дальнейших процедур избрания главы района и города.

Ранее сообщалось, что Рамиль Муллин покидает пост главы Нижнекамского района. Эту должность он занимал с сентября 2022 г.

Артём Дергунов