Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин объявил о намерении покинуть занимаемую должность. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о намерении покинуть свой пост

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о намерении покинуть свой пост

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По данным источника, сегодня господин Муллин выступил с заявлением на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню местного самоуправления. В ходе встречи с сотрудниками администрации он подвел итоги работы, попрощался с коллективом и сообщил о предстоящей отставке.

Ожидается, что в четверг на внеочередной сессии Совета Нижнекамского района этот вопрос будет официально рассмотрен. Как уточнил собеседник «Ъ», не исключено, что на заседании сразу представят нового руководителя. Аналогичная схема применялась при смене главы района в 2021 году, когда пост покинул Айдар Метшин.

В пресс-службе исполкома муниципального района информацию подтвердили.

Рамилю Муллину 50 лет. Он родился в селе Муслюмово, окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «санитарный врач». В разные годы руководил Муслюмовской центральной районной больницей, занимал должности главного санитарного врача Нижнекамска и района, заместителя главы района, а также возглавлял Муслюмовский муниципальный район (2013–2021). После этого был назначен руководителем исполнительного комитета Нижнекамского района.

В сентябре 2022 года Рамиль Муллин был избран мэром Нижнекамска.

Анар Зейналов