Принят закон о госреестре национального наследия Башкирии

Сегодня депутаты Курултая Башкирии приняли в окончательном чтении законопроект «О Государственном реестре национального наследия Республики Башкортостан», внесенный главой Башкирии Радием Хабировым, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Законопроект разработан в развитие положений Конституции республики о сохранении памяти предков, поддержке преемственности и солидарности поколений, отметил председатель Курултая Константин Толкачев. В Государственный реестр национального наследия Башкирии войдут 36 объектов: памятники природы, объекты духовного, культурного, исторического наследия. Также в нем будут объекты нематериального этнокультурного достояния: башкирский язык, башкирское народное музыкальное и музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники, включая обряд башкирской свадьбы и праздник встречи весны. Кроме того, в него реестр войдут башкирский мед, курай и кумыс, а также комплексные объекты, например, система укрепленных поселений — памятников археологии эпохи бронзы.

Реестр может пополняться. Предложения о включении в него новых объектов будет рассматривать межведомственная комиссия с утвержденным правительством республики составом.

«Особый статус объектов, составляющих наш культурный код, послужит укреплению национальной идентичности»,— считает господин Толкачев.

Майя Иванова