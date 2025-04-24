Апрель станет самым нестабильным месяцем для фондовых рынков с 2020 года

С точки зрения колебаний на американском фондовом рынке апрель может стать самым нестабильным месяцем с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные и мнения аналитиков. Так, по подсчетам Dow Jones Market Data, индекс S&P 500 рос или снижался как минимум на 1% в семи из десяти последних сессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сильные колебания в апреле были связаны прежде всего с заявлениями президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на товары из большинства стран мира и огромных пошлин на товары из Китая. Аналитики отмечают, что высокая волатильность, скорее всего, продолжится в ближайшее время, так как сейчас рынки очень чувствительны к любым новостям и слухам на эту тему. За апрель рынки неоднократно то сильно падали, то резко росли при появлении новых новостей на тему пошлин.

«Люди постоянно в ожидании нового заявления. Не важно, выливается ли это в очень большое повышение или понижение за день, это действительно ограничивает уверенность людей в возможности извлечь доход»,— считает директор по инвестициям компании 400 Capital Management Крис Хентеманн. «Мы ожидаем дальнейших резких скачков, потому что инвесторы действуют, исходя из последних данных»,— отмечают аналитики компании Wolfe Research.

Как мировые фондовые рынки ненадолго вышли «в плюс» — в материале «Ъ» «Дональд Трамп подыграл ''быкам''».

Яна Рождественская