Владелец севшего на мель в Петербурге судна подал иск к Росморпорту на 420 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковое заявление компании Terns shipping limited из Гонконга к ФГУП «Росморпорт». Заявленная сумма требований составляет 420,3 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. При этом никаких подробностей дела в материалах не приводится.

Согласно информации из открытых источников, по состоянию на апрель 2024 года Terns shipping limited являлась владельцем контейнеровоза Sankt-Peterburg, который сел на мель в акватории Большого порта Санкт-Петербург в ночь на 25 марта прошлого года. Судно входит в состав флота транспортно-логистической компании Fesco.

Как пишет «Деловой Петербург», не исключено, что судебный спор между Terns shipping limited и Росморпортом может быть связан с морским инцидентом в петербургском порту. Ранее сообщалось, что специалисты ФГУП «Морспасслужба» осуществляли операцию по снятию судна с мели, которая успешно завершилась 8 апреля.

В Росморпорте комментировать судебный иск пока посчитали преждевременным. В компании — владельце судна на запрос издания не ответили.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что сухогруз «Геннадий Абрамов» из Петербурга с тысячами тонн чугуна сел на мель в акватории Шекснинского водохранилища в Вологодской области.

Андрей Цедрик