Судно из Петербурга с тысячами тонн чугуна село на мель в Вологодской области

Перевозивший свыше трех тысяч тонн чугуна сухогруз из Санкт-Петербурга «Геннадий Абрамов» (судовладелец ООО «Волго-Балтийский флот») сегодня, 5 августа, сел на мель в акватории Шекснинского водохранилища (Вологодская область). Судно направлялось в город Череповец. На борту находилось десять членов экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как пояснили «Ъ-СПб» в Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП), плавсредство повреждений не получило, также удалось избежать разлива нефтепродуктов и сохранить груз, пострадавших нет.

На момент публикации судно сняли с мели с помощью буксира «Андрей Голубков».

Надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента. «Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры»,— говорится в сообщении.

В СЗТП уточнили, что транспортная прокуратура всегда проверяет подобного рода факты, препятствующие безопасному судовому ходу, включая ситуации, связанные с поломкой судна или его посадкой на мель. Также во всех случаях проверяется состояние водных путей, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другое судно из Петербурга — траулер «СИГ» — получило пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе.

Андрей Кучеров

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