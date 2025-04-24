Присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу о драке фанатов в Новосибирске

Вчера коллегия присяжных единогласно оправдала новосибирцев Владимира Калугина и Дмитрия Комова по делу о массовой драке между футбольными фанатами «Сибири» и «Енисея» в 2017 году, закончившейся гибелью одного из участников потасовки. За невиновность подсудимых высказались все шесть заседателей, рассказал «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ходом разбирательства. Эту информацию подтвердил адвокат одного из оправданных Валентин Демиденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Это было уже третий суд над Владимиром Калугиным и Дмитрием Комовым. В 2022 году их также оправдали, но прокуратуре удалось добиться отмены решения. В 2023-м по результатам повторного рассмотрения новосибирцы получили по девять лет строгого режима, и приговор обжаловала сторона защиты.

По материалам дела, в ноябре 2017 года примерно полтора десятка фанатов красноярского «Енисея» приехали на арендованном микроавтобусе в Новосибирск. Они намеревались вернуть ранее отнятую у них новосибирцами клубную атрибутику — баннеры и флаги.

Гости сообщили местным болельщикам о своем приезде, договорились о встрече. Вечером на спортплощадке школы № 180 фанаты сошлись стенка на стенку, сигналом к началу драки стал зажженный файер. Потасовка, по словам ее участников, продолжалась всего пару минут, после нее не смог подняться 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Он скончался на месте от полученных травм. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В конце 2020 года Владимира Калугина и Дмитрия Комова, которые также были на месте драки, задержали. По версии следствия, они забили до смерти болельщика. Сами задержанные отрицают выдвинутые обвинения.

Илья Николаев