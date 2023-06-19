Двое болельщиков получили по 9 лет колонии за смерть футбольного фаната

В Новосибирске суд вынес приговор двум местным жителям по делу о гибели человека в массовой драке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фигуранты дела в 2017 году приняли участие в драке между болельщиками двух футбольных клубов «Енисей» и «Сибирь». Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», полтора десятка фанатов «Енисея» приехали на арендованном микроавтобусе в Новосибирск, чтобы вернуть отнятую у них новосибирцами клубную атрибутику — баннеры и флаги.

В драке фигуранты дела сбили с ног одного из фанатов и нанесли ему удары по голове и телу, сообщает прокуратура Новосибирской области. От травм мужчина скончался на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

В 2022 году Заельцовский суд Новосибирска также на основании вердикта присяжных заседателей оправдал фигурантов дела с формулировкой «в связи с непричастностью к совершению преступления» и отменил им меру пресечения: в ходе процесса они находились под запретом определенных действий. Однако прокуратура обжаловала это решение суда и оправдательный приговор был отменен.

Суд назначил каждому из обвиняемых по 9 лет колонии строгого режима. Решение было вынесено на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

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Оксана Павлова