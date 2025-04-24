Встречное исполнение в подряде: вечные грабли

Споры, вытекающие из подрядных отношений между субъектами предпринимательской деятельности, по сей день занимают ощутимую долю в судебной статистике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Посаженников, Старший партнер, Руководитель практики «Строительство. Земля. Недвижимость»

Фото: Предоставлено автором статьи Максим Посаженников, Старший партнер, Руководитель практики «Строительство. Земля. Недвижимость»

Фото: Предоставлено автором статьи

Немного статистики

Так, согласно данным из открытых источников, в 2024 году по категории «Экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений» арбитражными судами первой инстанции рассмотрено всего 1099872 дела.

Из них более 120 000 споров являются подрядными, в том числе 28 013 вытекают из строительного подряда.

Предпосылки

Довольно часто такие споры возникают из-за нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком.

В этом случае, в виде негативного последствия Подрядчика могут ждать как расторжение договора и взыскание убытков, так и взыскание неустойки, что может не только ликвидировать всю его маржу в такой сделке, но и привести к полной несостоятельности.

Нередко нарушение сроков выполнения работ со стороны Подрядчика может быть вызвано действиями Заказчика, и в этом случае, при наличии соответствующего спора, суд будет рассматривать динамику отношений через призму договорных условий, которые могут реабилитировать «де-факто» исправного Подрядчика.

Что говорит закон?

Несмотря на то, что 37-ой главой Гражданского кодекса РФ (ст.719) предусмотрено общее правило, закрепляющее последствие неисполнения Заказчиком встречных обязанностей по договору подряда, оно, к удивлению Подрядчика, которое он испытывает уже в ходе судебного спора, не включает в себя, к примеру, вопрос, касающийся своевременного финансирования выполнения работ.

А это, как показывает суровая действительность, чрезвычайно болезненная тема для участников гражданского оборота, не имеющих достаточного резерва для собственного финансирования работ (выплаты заработной платы, оплат аренды техники, ГСМ и т.д.).

Зачастую исполнитель в договоре подряда уверен, что просто наличие условия об авансировании работ защищает его и позволяет не приступать к выполнению работ.

Без аванса не начинать?

Однако, это ошибочное суждение.

Если буквально трактовать условие ст.719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей, в частности, не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ).

Часть вторая статьи 328 ГК РФ говорит о праве стороны сделки приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков, в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок.

Из приведенных норм буквально не следует, что право приостановить работы предоставляется Подрядчику в том случае, если Заказчиком не перечислен аванс либо не произведена оплата за какой-либо этап работ (если поэтапная передача результата имеет место быть в договоре).

И хотя перечень обязанностей Заказчика, предусмотренный данными нормами, является открытым, это не означает автоматического и повсеместного применения любых условий, по мнению Подрядчика, препятствующих выполнению работ.

Отсюда следует самый важный вывод: невыполнение обязательства Заказчика по оплате работ может являться обстоятельством, обусловливающим применение положений ст.719 ГК РФ, но при наличии соответствующего условия в договоре.

Немного практики

К примеру, в рамках дела № А40-123456/2022 (Постановление АС Московского округа), суд признал не правомерной приостановку работ со стороны Подрядчика, которому не оплатили аванс 30%, и взыскал с него неустойку, указав при этом, что в договоре не было прямого условия, что аванс обязателен для начала работ, а Подрядчик не подтвердил, что без аванса не мог закупить материалы (не представил договоры с поставщиками, требующие предоплаты).

А в рамках дела № А56-78901/2021 (Постановление АС Северо-Западного округа), суд взыскал с Подрядчика, приостановившего выполнение работ, убытки в пользу Заказчика, сделав заключение, что, хотя аванс и был предусмотрен договором, но не был определен как существенное условие (работы можно было начать за счет собственных средств), кроме этого, Подрядчик не уведомил Заказчика о приостановке заранее (то есть нарушил п. 2 ст. 719 ГК РФ).

Все нюансы – в договор!

Длительная практика в сопровождении строительных контрактов позволила выделить обязательный пул условий, касающихся встречного исполнения со стороны Заказчика, который, так или иначе, защищает добросовестный интерес Подрядчика в сделке.

Поэтому рекомендуем Подрядчикам не оставлять особо чувствительные моменты на откуп формальной регуляторике закона, а непосредственно прописывать в сделке те условия, при наступлении которых Подрядчик может погрозить Заказчику словом «доколе?» и приостановить свою работу, побуждая Заказчика соблюдать денежно-финансовую гигиену отношений, в которые последний добровольно вступил.

Ну, а в случае отсутствия должного отклика от Заказчика, формировать позицию для возможных судебных баталий.

Юридическая компания «Шумская и партнеры» https://shumskaya.pro +7 913 890 6616 pm@shumskaya.pro

Максим Посаженников, Старший партнер, Руководитель практики «Строительство. Земля. Недвижимость»

Юридическая компания «Шумская и партнеры»