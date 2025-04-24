Самарскому филиалу Третьяковской галереи присвоили звание «Музей года»

Филиал Государственной Третьяковской галереи на самарской Фабрике-кухне удостоился звания «Музей года». Это произошло на XIII Премии The Art Newspaper Russia, сообщили представители филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Премию The Art Newspaper Russia учредила одноименная газета. Она вручается за достижения в искусстве. Церемония награждения лауреатов премии в разных номинациях за 2024 год состоялась в текущем году в Москве.

Самарский филиал Третьяковки открылся на Фабрике-кухне в конце мая 2024 года после многолетней реставрации здания. Изначально памятник конструктивизма планировалось снести, но после вмешательства общественности его признали объектом культурного наследия, взяли под охрану и выделили деньги на обновление.

Георгий Портнов