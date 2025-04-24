Российско-китайский экономический форум пройдет в мае в Благовещенске и Хэйхэ

В программу российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» войдут более 100 мероприятий, сообщило правительство Приамурья. Форум пройдет в Благовещенске и Хэйхэ (КНР) 22—25 мая.

22 мая станет «нулевым» днем, его посвятят региональной повестке. Деловая программа и работа выставочной части рассчитаны на следующие три дня. В 2023 году «АмурЭкспо» получил статус выездной площадки Восточного экономического форума.

«Благовещенск, по поручению президента страны, становится центром российско-китайского делового сотрудничества. Если вам нужно найти партнера в Китае, вам нужно ехать не в Китай, вам нужно ехать в Амурскую область. Наши соседи — город Хэйхэ и провинция Хэйлунцзян также стремятся стать центром взаимодействия китайских регионов и компаний с российской стороны»,— отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Участниками выставочной части форума станут более 100 бизнесменов из Благовещенска, Хабаровска. На «АмурЭкспо» будут обсуждать экономическое сотрудничество России и Китая, международный туризм на Дальнем Востоке, взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса.

Впервые в рамках «АмурЭкспо» состоится российско-китайский строительный форум и выставка достижений в области строительства, где свои успехи представят компании России и Китая.

Анна Яшина, Благовещенск