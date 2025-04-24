ФНС взыскала рекордные 252 млрд руб. с компаний-банкротов в 2024 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2024 году взыскала рекордные 252 млрд руб. с компаний-банкротов, что на 25% больше, чем ранее. Этот показатель стал максимальным с 2015 года. Об этом говорится в докладе ведомства, с которым ознакомилась газета «Известия».

ФНС объясняет успех повышением эффективности работы. Эксперты же указывают на рост числа банкротств из-за высоких ставок и ухода иностранных компаний с российского рынка.

В 2024 году поступления налогов в бюджетную систему России увеличились до 56,3 трлн руб., что на 20% выше показателей прошлого года. В марте прошлого года глава ведомства Даниил Егоров прогнозировал рост налоговых поступлений только на 12% — до 52,5 трлн руб.