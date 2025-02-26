ФНС: налоговые поступления в бюджет выросли в 2024 году на 20%

В 2024 году поступления налогов в бюджетную систему России увеличились до 56,3 трлн руб., что на 20% выше показателей прошлого года. Это следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС), которую приводит «Интерфакс». При этом в марте прошлого года глава ведомства Даниил Егоров прогнозировал рост налоговых поступлений только на 12%, до 52,5 трлн руб.

Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 20,1%, или 7,3 трлн руб., и составило 43,5 трлн руб. В федеральный бюджет поступило 24,8 трлн руб., что на 5,1 трлн руб. больше, чем в 2023 году (+26,1%). ФНС отметила рост и среди отдельных видов налогов. Так, поступление НДФЛ в консолидированный бюджет выросло на 28,1% по сравнению с 2023 годом, НДПИ — на 27,9%, НДС — на 21,6%, налога на прибыль — на 1,6%.

С февраля прошлого года ФНС начала усиленную проверку налоговых поступлений, потребовав от своих территориальных органов ежемесячно предоставлять информацию о налогоплательщиках с недоимкой больше 50 млн руб. В 2023 году налоговые поступления в бюджет России составили 46,8 трлн руб., превысив на 11,3% показатели 2022 года.