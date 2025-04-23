Дороги, которые мы обираем

Как стало известно “Ъ”, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обращены в доход государства 12 компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью более 242 млрд руб. Их владельцам, бывшему вице-президенту ОАО РЖД Салману Бабаеву и его сыновьям, а также их партнеру Алексею Тайчеру, предстоит выплатить государству еще более 30 млрд руб. Надзор доказал в суде, что они использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Салмана Бабаева (на фото) отобрали нажитое на железной дороге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ У Салмана Бабаева (на фото) отобрали нажитое на железной дороге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим вице-президенту ОАО РЖД Салману Бабаеву, его советнику Алексею Тайчеру и другим ответчикам. По судебному решению в казну государства взыскано 30,1 млрд руб., полученных ответчиками в результате актов коррупции. В федеральную собственность изъяты 12 компаний группы «Вектор Рейл» совокупной рыночной стоимостью свыше 242 млрд руб. Из них пять предприятий осуществляют железнодорожные грузоперевозки, пять оказывают лизинговые услуги в этой сфере, а еще две управляют коммерческими структурами холдинга. Общества занимают доминирующее положение на рынке железнодорожных перевозок сжиженного газа. В их собственности находится более 44 тыс. вагонов, а также свыше 200 объектов недвижимости.

По данным Генпрокуратуры, в 2015 году контроль над АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), созданным за счет имущества ОАО РЖД, установил гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер, занявший должность его гендиректора. Место, по данным прокуратуры, он занял при содействии старшего вице-президента ОАО РЖД Салмана Бабаева, чьим советником ранее являлся. Господин Тайчер по протекции Салмана Бабаева назначался и на иные руководящие посты в РЖД и ее дочерних структурах. Это, по оценке надзорного ведомства, позволило им «оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний ОАО РЖД, получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах».

Генпрокуратура установила, что в 2012–2013 годах АО ФГК заключило с ПАО «Трансфин-М» (принадлежало РЖД) восемь договоров лизинга на 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов. В 2017 году господин Тайчер, «вопреки решению совета директоров ФГК и в отсутствие экономической целесообразности», подписал с «Трансфин-М» соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами. В результате затраты ФГК увеличились на 1,1 млрд руб., а доходы ПАО выросли на ту же сумму.

После этого господин Тайчер обеспечил заключение «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим». По этим контрактам на счета ООО поступило 937,5 млн руб., большая часть которых (около 710 млн руб.) была выведена за рубеж, после чего заемщик обанкрочен. В рамках данного эпизода господин Тайчер был арестован в 2024 году.

Помимо этого, по данным прокуратуры, господин Тайчер в 2018 году обеспечил продажу принадлежащих «Трансфин-М» 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 млрд руб. аффилированному с ним ООО РРЛ, которым владела кипрская компания.

Позже РРЛ ликвидировали, а подвижной состав перерегистрировали на другую кипрскую фирму, которую господин Тайчер в 2021 году передал ООО «Вектор Рейл». Она, по данным Генпрокуратуры, принадлежала Салману Бабаеву и его сыновьям — Руслану и Тимуру.

В 2019 году господин Тайчер, будучи советником председателя правления ОАО РЖД, узнал о планируемой продаже им своей «дочки» — ПАО «Трансфин-М». В связи с этим, полагает прокуратура, он решил увеличить капитализацию компании за счет госсредств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества «самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях».

Для этого господин Тайчер организовал досрочное расторжение заключенных в 2012–2013 годах ФГК с «Трансфин-М» договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых вагонов и отказ ФГК от выкупа у компании арендуемых вагонов в 2020–2021 годах за 14 млрд руб. В итоге «Трансфин-М» продал вагоны за 22,6 млрд руб. АО «ВТБ-Лизинг». Последнее по заключенному в 2019 году соглашению предоставило подвижной состав в лизинг АО ФГК. По данным Генпрокуратуры, совершение этих сделок причинило последнему ущерб на 8,6 млрд руб. и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей АО за аренду имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало.

В дальнейшем господин Тайчер приобрел акции «Трансфин-М» и «обратил в свою пользу 22,6 млрд руб., полученных обществом от реализации вагонов».

Всего, по подсчетам надзора, господа Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур ОАО РЖД не менее 30,1 млрд руб., на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. «В свою очередь, АО ФГК и АО "Вектор Рейл", а также Тимур и Руслан Бабаевы совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, способствовав отцу и Алексею Тайчеру в совершении актов коррупции»,— указано в исковом заявлении.

Иск Генпрокуратуры обращен судом к немедленному исполнению.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев