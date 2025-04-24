Спрос не радует промышленность

По данным Росстата, за первый квартал 2025 года выпуск промышленных товаров в годовом выражении вырос на 1,1%. В добыче при этом он снизился на 2,7%, а в обработке — увеличился на 4,7%. Быстрее других секторов растет производство прочих транспортных средств и оборудования, готовых металлических изделий, лекарственных средств и медицинских материалов, компьютеров, электроники и оптики. В Минпромторге, комментируя статистику, констатируют «сохранение высоких показателей увеличения объемов производства в высокотехнологичных секторах и направлениях, обеспечивающих национальную безопасность».

С учетом сезонности и к среднемесячным показателям 2022 года графики Росстата показывают замедление темпов роста промпроизводства в первом квартале до 7–8% против локального пика в 10% в четвертом квартале 2024 года. При этом среднемесячные темпы изменения выпуска с учетом сезонности в первом квартале составили минус 1,3% (минус 0,7% за март) против плюс 1,2% в четвертом и плюс 0,9% в первом квартале 2024 года.

«С точностью до сильных колебаний на рубеже года, объем выпуска в феврале находился на уровне конца III — начала IV квартала 2024 года. Небольшой прирост в феврале 2025 года (плюс 0,4% к январю, с поправкой на сезонность и календарь) обеспечен температурным фактором (относительной нормализацией температуры, приведшей к росту выработки тепла и электроэнергии), а также увеличением производства в секторах с доминирующим присутствием ОПК. За вычетом этих двух факторов выпуск в феврале относительно января снизился бы на 0,4–0,5%»,— фиксируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

По опросам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в апреле промышленность сохранила свои настроения на нулевом уровне уже третий месяц подряд. Это фиксация произошла после январского 55-месячного минимума соответствующего индекса промышленного оптимизма. «С одной стороны, это хорошо, поскольку охлаждение российской промышленности не перешло в переохлаждение. С другой — третий месяц "на нуле" уже вызывает беспокойство»,— считает автор исследования Сергей Цухло. Основа формирования настроений — динамика спроса, которая после снижения в январе до 27-месячного минимума «не смогла продемонстрировать внятного движения ни в лучшую, ни в худшую сторону», комментирует эксперт. Отсутствие позитива в продажах снизило удовлетворенность предприятий спросом в апреле до 49% — этот показатель впервые с июля 2020 года опустился ниже 50% (78% было год назад, исторический максимум в 79% был достигнут в феврале 2022 года).

Артем Чугунов