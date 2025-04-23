За информацию о расстрелявших туристов в Кашмире террористах назначена награда

Полиция индийского штата Джамму и Кашмир назначила вознаграждение за любую информацию, которая поспособствует нейтрализации террористов. Информаторам, которым гарантируют конфиденциальность, за предоставление данных обещают выплатить 200 тыс. рупий — около $2,3 тыс. Полиция опубликовала объявление о поиске преступников, устроивших теракт, на своих страницах в социальных сетях.

Теракт, который совершили разыскиваемые, произошел вблизи города Пахалгам — одной из самых популярных туристических точек страны. Индийские силовики полагают, что вооруженных боевиков было шестеро. Они открыли огонь по туристам на тропе в отдаленной долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Теракт произошел накануне, 22 апреля.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».