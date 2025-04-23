Дело завели после обнаружения десятка трупов животных в нижегородской квартире

Более 10 трупов животных и фрагментов их тел, упакованных в пакеты и пластиковые контейнеры, обнаружили зооволонтеры и полицейские в одной из квартир на улице Сусловой, №2к3 в Нижнем Новгороде. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Котята, которых зооволонтеры забрали из квартиры на улице Сусловой в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН» Котята, которых зооволонтеры забрали из квартиры на улице Сусловой в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал «Зоопатруль-НН»

21 и 22 апреля местные жители сообщили в полицию о трупном запахе из квартиры, агрессивном поведении соседа и краже собаки. В первый день прибывших на вызов правоохранителей хозяева в квартиру не пустили. Полицейские доставили 48-летнего жильца в участок, опросили и отпустили: не было состава преступления.

22 апреля сотрудникам полиции удалось осмотреть квартиру. Они изъяли оттуда останки животных, а истощенных, но живых кошек и собак передали волонтерам.

Ситуацию подробно освещала зоозащитница Лара Саплина, которая выезжала на место. В своем Telegram-канале «Зоопатруль-НН» она показала кадры из этой квартиры: все было завалено мусором, везде летали мухи и ползали тараканы, в холодильнике лежали контейнеры с подписями, когда животное попало в дом и когда умерло.

По данным СМИ, до 2021 года фигурант работал в научно-исследовательском отделе юридического факультета ННГУ, а затем создал правозащитную организацию. Его мать является доктором юридических наук и преподает в этом же вузе.

Уголовное дело расследуется по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Назначен ряд экспертиз. Фигуранта и его мать передали в медучреждение.

В полиции добавили, что жильцы дома на улице Сусловой уже жаловались на этих соседей в 2024 году. Они сообщали об антисанитарии и тараканах. На место выезжал участковый. В квартире тогда жила одна собака «в удовлетворительном состоянии». После проверки полиция сообщила о нарушении норм содержания жилых помещений в Роспотребнадзор.

Елена Ковалева