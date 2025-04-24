Орловская ОДСК заключила соглашение о защите 21 млрд рублей капиталовложений

Орловское ООО СЗ «Орелстрой-6» (входит в местную ГК «Объединенная домостроительная корпорация» Александра Рогачева), Минэкономразвития РФ и департамент экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Как сообщили в правительстве региона, сумма СЗПК превышает 21 млрд руб., которые застройщик планирует вложить в комплексное развитие территорий (КРТ) в облцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти региона подчеркнули, что СЗПК позволит возместить 100% инфраструктурных затрат и «гарантирует неизменность условий на весь срок реализации проекта».

В декабре 2023 года «Орелстрой-6» выиграл право КРТ в Железнодорожном и Северном районах Орла. Городские власти отдали в аренду застройщику квартал площадью 16,2 га, ограниченный улицами Северная, Раздольная, Гайдара и границей города. Компания заявляла о планах вложить 7 млрд руб. и построить 130 тыс. кв. м жилья.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Объединенной домостроительной корпорации» (ОДСК), рядом с отданной в аренду землей располагаются участки в собственности группы. Компания обратилась к властям региона с предложением расширить за счет них зону КРТ и получила одобрение. Благодаря этому комплексному развитию подлежат уже не 16,2 га, а 26,1. Там планируется возвести несколько жилых комплексов на 270 тыс. кв. м. Высота домов в них будет варьироваться от 16 до 25 этажей. Реализация проекта рассчитана до 2038 года, планируемый объем инвестиций — 21 млрд руб.

Подробнее об изначальном проекте ОДСК по комплексному развитию территории в Орле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Анна Швечикова