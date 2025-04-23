Гулять так гулять

Проект дорожной развязки у Центрального рынка в Перми, который сейчас на этапе разработки, будет учитывать значительное расширение ул. Попова на участке от ул. Пушкина до ул. Пермской. По данным источника, один из вариантов проекта предусматривает расширение до трех полос в каждом направлении, а вдоль улицы появится пешеходная зона со скамейками и плоскостная парковка. Масштабная дорожная стройка готовится на фоне планов реновации района Центрального рынка. Эксперты позитивно оценивают реконструкцию ул. Попова, отмечая, что этот район пока остается большим пятном неблагоустроенной территории города времен 90-х годов.



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По данным «Ъ-Прикамье», при реконструкции ул. Попова от Центрального рынка планируется не только значительно расширить проезжую часть, но и обустроить пешеходную зону. Как пояснил информированный источник, дорогу расширят, по одному из вариантов, до трех полос в каж­дом направлении, сделают парковки, а большая пешеходная часть будет предназначена для прогулок. При этом проект предусматривает возможность максимального сохранения зеленых насаждений, особое внимание уделят крупномерам.

В региональном минтрансе сообщили, что сейчас по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края разрабатывается проектная документация для строительства транспортной развязки в Перми на пересечении ш. Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами. Рассматривается несколько вариантов организации пространства, по одному из них планируется расширение ул. Попова между улицами Пушкина и Пермской до трех полос в каждом направлении. Кроме того, на площади между улицами Луначарского и Пермской предусмотрена плоскостная парковка.

О планах властей Пермского края по реновации квартала у Центрального рынка стало известно в 2022 году. Утвержденный регио­нальным минимущества проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, предусматривал строительство ЖК и школы. 30-этажный комплекс из трех башен «Эволюция» (ул. Пушкина, 91) возводит ГК ПМД, школу построит мэрия. Осенью 2024 года ПМД объявила старт продаж жилья во II очереди «Эволюции». В том же 2024 году власти вернулись к планам расширения улицы, заключив договор на разработку проектной документации для строительства транспортной развязки на площади Центрального рынка. Завершить разработку подрядчик ООО «Гео-Проект» (Санкт-Петербург) должен в конце 2025 года. В районе рынка планируют строительство жилья девелоперы «Ингрупп» и «Талан».

В то же время, в суде администрация Ленинского района Перми требует демонтировать три нестационарных торговых объекта на участке по ул. Пушкина, 87, которые считает незаконными. Там, возле отеля Avant, находятся киоск «Овощи и фрукты» и павильоны «Мамин хлеб» и «Сладкий домик». Ответчики по иску — ООО «С.О.В.А.» и три ИП: Константин Шарифуллин, Ольга Панькова и Валерий Никулин. Решение по делу еще не принято.

Директор Института территориального планирования Елена Ермолина отметила, что планы реконструкции ул. Попова вписываются в общий подход к благо­устройству в рамках мастер-планирования, территориального планирования и дизайн-кода Перми. «По сути, создается единый пешеходный маршрут: долина реки Данилихи в районе Центрального рынка — бульвар, который будет создан инвестором при застройке территории рынка (проект «Ингрупп» на Центральном рынке.— «Ъ-Прикамье»),— бульвар на ул. Попова — эспланада. Сформируется непрерывное пешеходное движение по благоустроенным бульварам и общественным пространствам,— подчеркнула госпожа Ермолина.— Будут реализованы все заложенные в дизайн-коде Перми принципы и подходы: велосипедная дорожка, широкая газонная часть и использование определенных материалов». По словам эксперта, новый профиль ул. Попова в квартале улиц Пушкина и Луначарского создаст новую пешеходную зеленую артерию через центр города, где будет удобно пешеходам, общественному транспорту, велосипедистам и автомобилям.

По мнению депутата Пермской думы, гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, район Центрального рынка остается большим пятном неблаго­устроенной территории времен 90-х годов, тогда как много работ по благоустройству в Перми уже выполнено. Планы по расширению и обустройству ул. Попова депутат назвал последовательными действиями краевых властей по приведению территории к подобающему виду. «Хорошо, что эту работу начинают выполнять сейчас, не дожидаясь застройки участков на Центральном рынке и прилегающих земель. Я поддерживаю действия краевых властей в этом направлении»,— заявил гос­подин Бесфамильный.

Евгения Ахмедова