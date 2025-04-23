СКР начал проверку тренера после заявлений о домогательствах к юным фигуристкам

Следователи СК в Новосибирске начали проверку тренера по фигурному катанию Константина Медовикова после заявлений о домогательствах к юным ученицам. Ранее матери несовершеннолетних фигуристок Татьяна Антонова и Юлия Хохлова сообщили, что господин Медовиков регулярно домогался девочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О начале проверки рассказали «РИА Новости» в следственном управлении СК по Новосибирской области. При этом представитель родительского комитета школы фигурного катания Лолита Белова в разговоре с агентством назвала обвинения в адрес Медовикова ложью. «Дочь Татьяны неуспешно закончила сезон, не смогла защитить разряд КМС и у нее сгорел первый спортивный. Это стало поводом для мести в отношении тренера. Антонова устроила весь этот скандал, чтобы ее допустили к этим соревнованиям»,— пояснила госпожа Белова.

По словам Татьяны Антоновой, тренер «лез под майку, целовал в губы и трогал за грудь» ее дочь — 12-летнюю Дарью. Юлия Хохлова рассказала, что тренер обнимал и трогал ее дочь ниже поясницы. Обе женщины направили заявления в правоохранительные органы. Как сообщил телеканал «Матч ТВ», Константин Медовиков уволился из школы по собственному желанию.