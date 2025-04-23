МИД России закрыл въезд членам парламента Британии

Министерство иностранных дел ввело персональные санкции в отношении членов парламента Великобритании «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона». В список вошел 21 британский подданный, в том числе — члены Палаты лордов и депутаты Палаты общин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

«Враждебные заявления и голословные обвинения, звучащие из уст членов парламента Великобритании, в том числе публичные выступления в пользу изъятия ''обездвиженных'' в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества»,— говорится в сообщении российского МИДа.

В «стоп-лист» попали депутаты от Лейбористской партии Филипп Брикелл, Джоанна Бакстер, Блэр Макдугалл, Хуан Рока, Дживун Сандер. Также въезд закрыт для членов Палаты лордов Дэвида Алтона, Чарльза Баннера, Кивана Джонса, Росса Кемпселла, Джереми Первиса, Джули Смит.

Последний раз Россия вводила санкции против граждан Великобритании в ноябре 2024 года. Тогда въезд закрыли 30 британским поданным, в числе которых оказались политические деятели, представители военного блока и журналисты. В феврале 2025 года Лондон принял крупнейший пакет санкций против России, в которой попали в том числе бизнесмены Роман и Глеб Троценко, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, российский банкир Игорь Ким.

Лусине Баласян