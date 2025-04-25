Будет донор у Ани Киреевой!

18 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Мордовия» мы рассказали историю семилетней Ани Киреевой из Мордовии («Терпеть как взрослая», Наталья Волкова). У девочки тяжелое нарушение кроветворения — миелодиспластический синдром, который может переродиться в острый лейкоз. Спасти Аню поможет трансплантация костного мозга. Подходящего донора нашли в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, но оплата его подготовки, забора костного мозга и доставки трансплантата семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (786 063 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аня Киреева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Аня Киреева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 апреля 12 995 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Мордовия», «Иркутск», «Волгоград-ТРВ», «Камчатка» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 51 компания исчерпывающе помогли 64 детям, собрано 28 796 486 руб.