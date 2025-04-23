В «Москва-Сити» прогремели три взрыва

В «Москва-Сити» на подземной парковке ТЦ «Афимолл» произошел инцидент, вызвавший большой общественный резонанс. Около 15:30 один за другим прогремели три взрыва, а столб черного дыма поднялся до самых верхних этажей небоскребов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Изначально предполагалось, что взорвался автомобиль, оставленный на парковке, однако, по словам самих спасателей, а на месте были сосредоточены десятки машин оперативных служб, произошло возгорание строительного мусора, от него нагрелись и взорвались три баллона, в которых под высоким давлением находилось некое вещество, а уже потом, по некоторым данным, пострадала машина.

Площадь пожара не превысила 20 кв. м, огонь удалось быстро потушить. Тем не менее на месте продолжает работать испытательная пожарная лаборатория, которая и установит точные причины происшедшего.

Николай Сергеев