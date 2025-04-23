Компания «Кама капитал» купила торговый центр у американской Hines

Компания «Кама капитал» купила торговый центр Outlet Village Pulkovo у компании Hines из США. Об этом сообщил «Ъ-СПб».

Торговый центр Outlet Village Пулково открылся в 2015 году.

В прошлом году выручка прошлого владельца ООО «Пулково Аутлет» составила 1,5 млрд руб., а прибыль — 229,3 млн руб.

«Кама Капитал» — инвестиционный холдинг, чья выручка в 2024 году, по собственным данным, составила 6,7 млрд руб. Одним из учредителей является Рустем Зарипов. В прошлом году «Кама Капитал» выкупила бизнес-центр «Метрополис» в Москве, долю в «Outlet Белая Дача» и полностью «Outlet Village Пулково».

Дарья Сайфиева