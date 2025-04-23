НефАЗу рекомендовали не выплачивать дивиденды

Совет директоров ПАО «Нефтекамский автомобильный завод» (НефАЗ) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Такую формулировку поддержали пять членов совета директоров из семи (двое высказалось против).

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Общее собрание акционеров по итогам 2024 года назначено на 27 мая, оно пройдет в Нефтекамске. Кроме дивидендов, на заседании будут обсуждаться вопросы утверждения годовой отчетности, распределения прибыли и убытков предприятия, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии НефАЗа, избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора, изменения в уставе компании, а также положение о дивидендной политике.

В качестве аудитора для проверки отчетности по итогам 2025 года совет директоров предложил компанию «Аудэкс» (нынешнего аудитора предприятия).

По итогам 2023 года дивиденды тоже не выплачивались.

ПАО «НефАЗ» зарегистрировано в 1993 году, является правопреемником Нефтекамского завода автосамосвалов, входит в группу КамАЗ (также акционером является принадлежащее Башкирии АО «Региональный фонд»). Завод выпускает автобусы, самосвалы, прицепы и полуприцепы. По итогам 2024 года выручка компании составила 42,2 млрд руб., а чистая прибыль — 7,5 млн руб. (в 2023 году чистая прибыль составляла 143,8 млн руб.).

Идэль Гумеров