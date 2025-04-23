Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как студент собрал почти $5,5 млн на создание программы, которая с помощью ИИ подсказывает ответы на любые вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Студент, обманувший всех, собрал почти $5,5 млн на стартап. И новый инструмент призван «обманывать во всем». 21-летний Чунгин «Рой» Ли получил, скажем так, известность после отстранения от учебы в Колумбийском университете. Вместе с приятелем они разработали программу для инженеров-программистов, чтобы те смогли обманывать на собеседованиях. И вызвали бурную дискуссию в соцсети Х. Позднее выяснилось, что тот самый Interview Coder стал частью большего проекта в Сан-Франциско — стартапа Cluely (видимо, от слова clue — «подсказка»). Молодой предприниматель привлек начальное финансирование от двух крупных венчурных фондов.

Создатели Cluely в своем манифесте констатируют: «Мы хотим обманывать во всем. Во время звонков, продавая что-то, встреч или переговоров, даже во время свидания, рассуждая об искусстве. Так зачем думать в одиночку?» Сервис с искусственным интеллектом видит ваш экран, слышит все звуки и в режиме реального времени подсказывает ответы в скрытом окне браузера. Ли напоминает, что мир назовет это обманом, но это другое. И что если это нормально, так же как калькулятор или проверка орфографии, или даже Google? Каждый раз, когда технологии делают нас умнее, мир паникует. Незачем запоминать факты, исследовать что-то, если машина может сделать это за секунды.

Предсказуемо, что Cluely вызвал немало критики в соцсетях. Стартап сравнили с антиутопическим шоу «Черное зеркало». TechCrunch отмечает, что Cluely — не единственный спорный инструмент на базе AI, запущенный этой весной. Известный исследователь, выпускник Кембриджа Тамай Бесироглу обозначил миссией своего проекта Mechanize повсеместно заменить всех людей-работников.

Яна Лубнина