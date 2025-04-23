Депутат заплатил за отпуск мандатом

Законодательное собрание Приморского края 23 апреля досрочно прекратило полномочия внефракционного депутата Геннадия Шульги, который три года назад подписал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию (СВО). Правда, уволили его не за это, а за прогулы: господин Шульга полгода не посещал заседания комитета, членом которого является. Парламентарий попытался доказать, что отсутствовал по уважительной причине — из-за отпуска в Таиланде, но коллег это не убедило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Геннадий Шульга

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Геннадий Шульга

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

Основания для прекращения полномочий Геннадия Шульги усмотрел комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания. По его подсчетам, с 31 июля по 11 декабря 2024 года парламентарий без уважительных причин пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан, что является «систематическим неисполнением обязанностей» и, согласно региональному закону, влечет потерю мандата.

Господин Шульга приобрел известность в мае 2022 года, когда подписал обращение «группы депутатов» к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить СВО.

После этого его исключили из фракции КПРФ. В августе прошлого года он был оштрафован на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. На этом фоне депутат покинул Россию, но в феврале текущего года вернулся.

В ответ на претензии регламентного комитета Геннадий Шульга объяснил, что отсутствовал по уважительным причинам. В частности, депутат представил документы, согласно которым часть заседаний он пропустил из-за плохого самочувствия, а часть — из-за отпуска и командировки в Таиланд, где парламентарий провел два месяца. Однако правовое управление заксобрания посчитало эти доводы неубедительными.

23 апреля депутаты в закрытом режиме рассмотрели вопрос о лишении Геннадия Шульги мандата. 33 из 37 присутствовавших на сессии парламентариев поддержали это решение, 3 высказались против, еще один не голосовал.

Сам господин Шульга назвал увольнение «политически мотивированным»: «Никому из депутатов и членов правительства не нравится слушать правду о себе в лицо на заседаниях, когда они принимают законы, ущемляющие права граждан».

Он намерен добиваться восстановления своих полномочий в суде и уже подал два иска. В одном экс-депутат просит признать незаконным решение комитета по регламенту, на основании которого его отсутствие было признано систематическим неисполнением обязанностей, а во втором оспаривает нормы регионального закона. По мнению господина Шульги, исходя из федерального законодательства, прекращением полномочий наказывается отсутствие на пленарных заседаниях, а не на заседаниях комитета.

Отметим, что Геннадий Шульга не первый приморский депутат, лишенный мандата за прогулы. В июле 2023 года были досрочно прекращены полномочия члена фракции «Единой России» Дмитрия Назарца, который с лета 2022-го находится за пределами России. В ноябре прошлого года управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу сообщило, что господин Назарец находится в розыске по уголовному делу о контрабанде леса на 637 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток