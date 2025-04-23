Бывшему замминистра засчитали признание

В Москве вынесен приговор по делу бывшего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Ему инкриминировали причастность к злоупотреблениям бюджетными средствами, выделенными на ликвидацию угольных шахт и разрезов. Экс-чиновник вину признал, раскаялся и получил полтора года колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Минэнерго, около двух лет назад возбудило УВД Западного административного округа столицы.

По версии УВД, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделяемые на работы по ликвидации угольных шахт и разрезов. Для этого в Минэнерго РФ предоставлялись документы с ложными сведениями об объемах выполненных работ. По предварительным данным, которые назывались ранее, ущерб от действий чиновников в сговоре с подрядчиками (в свое время они были арестованы) составил порядка 500 млн руб.

Бывший замминистра энергетики Сергей Мочальников был задержан в октябре прошлого года. Ему, в отличие от других фигурантов расследования, инкриминировали не особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а менее тяжкое преступление — злоупотребление должностными полномочиями без причинения тяжких последствий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Экс-чиновник сразу же полностью признал свою вину, поэтому следствие не стало добиваться отправки фигуранта в СИЗО. Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

23 апреля Мещанский суд Москвы рассмотрел дело Сергея Мочальникова за одно заседание. Дело в том, что ранее было удовлетворено ходатайство фигуранта о проведении процесса в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Приговор ожидаемо оказался мягким — полтора года колонии-поселения. Обжаловать судебное решение стороны, по некоторым данным, не будут.

Александр Александров